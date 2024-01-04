ضبط 41 كيلو مخدرات خلال حملات في أسوان ودمياط

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان ودمياط من ضبط 10 قضايا مخدرات ضبط خلالها 41 كيلو مخدرات متنوعة بأسوان ودمياط.

شن قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان، دمياط) حملات أمنية؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن: (ضبط 6 قضايا "اتجار" بالمخدرات والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (12 كيلو لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الشابو، فرد محلي) بحوزة 7 متهمين ل2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 618 حكما قضائيا متنوعا في أسوان.

وفي دمياط ضبط 4 قضايا "اتجار" بالمخدرات ضُبط خلالهم (7 كيلو حشيش، 10.5 كيلو لمخدر الهيدرو، 12 كيلو لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، و4 فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.