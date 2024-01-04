زراعة النواب: نتوقع وصول مصر للمركز الثاني عالميا في تصدير التمور خلال 3 سنوات

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور، ولكن بعض أنواعها لم تكن صالحة للتصدير بشكل جيد.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بزراعة 2.5 مليون نخلة، جزء في توشكى وآخر في محافظة الوادي الجديد، منوها بأن الرئيس وجه بزيادة هذا العدد إلى 5 ملايين نخلة.

ولفت إلى أن الدولة بدأت في إقامة صناعة لتعبئة البلح، وتقديمه كمنتج مطابق للمواصفات الصحية، والشروط التي يمكن من خلالها زيادة الصادرات المصرية من التمور، متوقعا وصول مصر للمركز الثاني أو الثالث عالميا في تصدير التمور خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن هناك أنواعا جديدة من التمر تجري زراعتها، أمثال البرحي والمجدول الذي ينافس نظيره الأردني، ولكنه يحتاج لرعاية خاصة في أثناء عمليات زراعته، منوها بأن بعض المؤسسات الوطنية تقدم توصيات للمزارعين وخدمات تمكنهم من زراعة أنواع البلح القابلة للتصدير، وتستهلك أيضا بالسوق المحلي.