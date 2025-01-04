«إف بي آي» يحذر من عمليات مماثلة لهجوم نيو أورليانز

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حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي"، وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد من احتمال وقوع أعمال مماثلة لهجوم الدهس وإطلاق النار في نيو أورليانز، والذي أودى بحياة 15 شخصا، بمن فيهم المهاجم.

وبحسب خبر نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية -أمس الجمعة- فقد أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، نشرة تحذيرية لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أمريكا بعد هجوم نيو أورليانز.

وذكرت النشرة أن "عتبة المهارة" المطلوبة لتنفيذ خطة هجوم مماثلة لتلك التي وقعت في نيو أورليانز كانت منخفضة، وأن خطة الهجوم بالمركبات "ستظل جذابة للمهاجمين المتحمسين".

ودعت النشرة إلى الحذر من حالات مثل التناقض في تبيان سبب استئجار السيارات أو رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بسبب الاستئجار.

كما أكدت ضرورة أخذ الإشعارات حول وقوف سيارات مستأجرة بالقرب من أي "منشآت حساسة" لفترة طويلة.

ووقع هجوم نيو أورليانز في الساعات الأولى من بداية عام 2025، وأدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 35 آخرين، ونفذه مواطن أميركي من ولاية تكساس "جنوب" يدعى "شمس الدين جبار، 42 عاما".

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أن جبار نفذ الهجوم بشاحنة صغير مستأجرة، وتم العثور على علم تنظيم "داعش" الإرهابي في السيارة، بجسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فقد خدم جبار في الجيش من مارس 2007 حتى يناير 2015، بما في ذلك في أفغانستان بين 2009 و2010، وأنهى خدمته برتبة رقيب أول.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن سجلات الجيش الأمريكي أن جبار حصل على "ميدالية الحرب على الإرهاب" خلال خدمته العسكرية.