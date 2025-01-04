ضبط أسمدة مجهولة المصدر وأسماك فاسدة في حملة بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرة الطب البيطري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع مظاهر الغش والسلع منتهية الصلاحية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين في جنوب سيناء، إنه جرى خلال الحملة تحرير 35 محضرا متنوعا، بواقع محضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الأوزان القانونية، و3 محاضر مجهولة المصدر بإجمالي 1.750 طن أسمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها، ومحضر لأسماك فاسدة بوزن 33 كيلو، ومحضر تجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية بأحد المحال التجارية دون موافقة مديرية التموين واستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم السبت، أنه جرى أيضا تحرير 28 محضر عدم حمل شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار وبيع أزيد من السعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.