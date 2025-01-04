الرئيس العراقي: ملتزمون بعدم السماح باستخدام أراضينا منطلقا للعدوان على أي من جيراننا

شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على أهمية ترسيخ الوحدة في العراق، مؤكدا الالتزام بعدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا للعدوان على أي من جيرانه.

وأضاف خلال كلمة بمناسبة ذكرى اغتيال القيادي الشيعي محمد باقر الحكيم، صباح السبت، أن بلاده حريصة على تجاوز الظروف الإقليمية التي تهدد جميع دول المنطقة، من خلال الحوار والتفاهم، والمضي في سياسة مقاومة الإرهاب، وتوحيد جهود الجميع لصالح الأمن والسلام والبناء والتقدم.

وأكمل: «هذا المسعى الذي تعمل من أجله الحكومة العراقية ومعها قوى الشعب، بمختلف مكوناته وأطيافه، يتطلب منا عملاً حثيثاً لتعزيز وحدة العراقيين وتغليب المصالح الوطنية العليا، وتحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية وإتمام عملية تقديم الخدمات في جميع المجالات والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت».

وأكد حرص بلاده على تجاوز الشعب السوري الشقيق الظروف الصعبة، من خلال دعمه لإعادة بناء دولته المستقلة، ضمن نهج الديمقراطية العادلة الحافظة لحقوق جميع مكونات الشعب السوري.

وواصل: «في هذا المسار نؤكد أيضاً وقوفنا ودعمنا للشعب اللبناني الشقيق ليتجاوز هذه الظروف، ونواصل دعمنا بما يساعد على تخفيف آثار المحنة على حياة اللبنانيين، مؤكدين أهمية توطيد وحدة الشعب في لبنان وحقه في حياة آمنة ومستقرة وإعادة بناء المدن والقرى والمؤسسات التي تضررت في الحرب».

وتابع: «لقد ودعنا عاماً كان على المستوى الإقليمي عاماً لكوارث الحروب، وهذا ما يحتاج منا في المنطقة عملا وجهودا كبيرة تساعد على تجاوز المرحلة، ويتطلب ايضاً دعما دولياً حقيقيا للانتهاء من هذا الوضع الشاذ، وبعد ذلك لدعم الشعوب الشقيقة في فلسطين ولبنان وسوريا».