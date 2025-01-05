إصابة 6 أشخاص إثر انهيار منزل في مركز المراغة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بكسور وارتجاج في المخ وكدمات وسحجات، إثر انهيار جزئي لمنزل في قرية الحريدية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج؛ لذا هرعت سيارات الإسعاف لمحل الواقعة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بانهيار جزء من منزل بقرية الحريدية التابعة لمركز المراغة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وجروح وارتجاج في المخ، وتبين أن المنزل قديم ومكون من طابقين وكان به شروخ وتصدعات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب فريق فني لمعاينة المنزل وتحديد سبب الانهيار، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.