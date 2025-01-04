نواب إسرائيليون يدعون لـ«تطهير» شمال غزة من السكان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن الأعضاء الثمانية من لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست يطالبون الجيش بـ"تطهير شمال غزة من السكان"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وذكرت الصحيفة، أن "النواب يطالبون الجيش باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء".

ويأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم السبت، في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة الشمالي.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية عدة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف.