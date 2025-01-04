بونتيفيدرا يتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز أمام ريال مايوركا

واصل بونتيفيدرا مشواره الرائع في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وفاز على وصيف بطل النسخة الماضية، ريال مايوركا بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، ليتأهل للدور ثمن النهائي.

وبعد إقصاء كل من ليفانتي وفياريال، يواصل فريق بونتيفيدرا، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة، مشواره في البطولة ويسحق مايوركا بثلاثية دون رد.

وسجل للفريق الجاليثي كل من داليسون في الدقيقة 21 من تسديدة رائعة على بعد 35 متراً، ويلكو بينو في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة أيضًا، وروفو في الدقيقة 72.

بينما يتأزم الوضع بالنسبة لمايوركا تحت قيادة مدربه ياكوبي أراساتي، الذي سيتعين عليه الأسبوع المقبل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.