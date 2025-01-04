محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بالورديان وسيدي جابر للتأكد من جودة الخدمات

أجرى أحمد خالد محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية شملت كل من "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الورديان بنطاق حي غرب، وسوق سيدى جابر خلف محطة القطار بنطاق حي شرق؛ وذلك للتأكد من استمرار الالتزام بأسعار السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين بالكميات اللازمة من السلع المختلفة وبجودة عالية.

وحرص محافظ الإسكندرية، خلال جولته المفاجئة لسوق اليوم الواحد بمنطقة الورديان، على التواصل مع أهالي المنطقة داخل السوق للوقوف على مدى الالتزام بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب، بتوفير كل أنواع السلع لأهالي المنطقة داخل السوق بأسعار مخفضة، وضمان جودتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكداً حرصه على تقديم خدمات لائقة للمواطنين بكل المناطق الشعبية بجميع أحياء الإسكندرية.

وفي سياق متصل تفقد محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر خلف محطة القطار الذي يقام على مدار يومين في الأسبوع السبت والأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً.

وحرص محافظ الإسكندرية، خلال الجولتين، على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين والرد عليها، موجها معاونيه من الجهات المختصة بتلبية جميع المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن مشروع "سوق اليوم الواحد" للتجار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية.

فيما توفر مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، خدماتها الصحية لرواد السوق من قياس ضغط وسكر، بالإضافة إلى التوعية بالمبادرات الرئاسية مثل: "مبادرة 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة"، كما تقوم شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتقديم خدماتها للمواطنين بواسطة السيارات التكنولوجية المتنقلة.