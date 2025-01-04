مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة: الخدمات الطبية توقفت شمالي القطاع

قال مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة الدكتور بشار مراد، إن الأوضاع في القطاع منذ بداية عام 2025 تشهد تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشهدًا بإحراق وتدمير مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن «كمال عدوان يعد المستشفى الأكبر شمال غزة وكان يقدم العديد من الخدمات»، موضحا أن الخدمات الطبية توقفت شمالي القطاع بعد خروج المستشفى عن الخدمة.

وذكر أن «خدمة الإسعاف والطوارئ وكل العيادات الخاصة بالرعاية الأولية في شمال غزة توقفت أيضًا عن العمل»، قائلًا إن «المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن بصورة جزئية بالشمال هو مستشفى العودة».

وأكمل: «كانت هناك أنباء صباح اليوم بوجود أوامر من قبل قوات الاحتلال بإخلاء المستشفى، شمال القطاع أصبح بلا مستشفيات تعمل، ولا إمكانية لتقديم الخدمات الطبية هناك».

وذكر أن «رفح الفلسطينية تتعرض لحملة عسكرية منذ سبعة أشهر ولا يتم تقديم أي خدمة طبية للمرضى فيها»، قائلًا إن «محافظات قطاع غزة لا توجد بها أية خدمات صحية نتيجة العدوان الإسرائيلي».