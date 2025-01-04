 طرح منزل Breaking bad للبيع مقابل 4 ملايين دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طرح منزل Breaking bad للبيع مقابل 4 ملايين دولار

منة عصام
نشر في: السبت 4 يناير 2025 - 6:28 م | آخر تحديث: السبت 4 يناير 2025 - 6:28 م

تداولت عدة وكالات عالمية خبر طرح منزل المسلسل الأمريكي الشهير Breaking bad للبيع بمبلغ يصل إلى ٤ ملايين دولار.

ذلك المنزل الذي يعود إلى شخصية والتر وايت التي جسدها الفنان الأمريكي براين كرانستون في المسلسل الشهير، وكان يعمل مدرس كيمياء إلى أن يكتشف إصابته بسرطان الرئة فيقرر العمل في تجارة المخدرات من خلال بيع مخدر الميثامفيتامين لكي يؤمن المستقبل المالي لعائلته.

المنزل تبلغ مساحته ١٩٠٠ قدم مربع، ويأمل مالك المنزل القديم الذي باعه أن يكون المالك الجديد على علم بقيمته الفنية ويحوله إلى متحف أو إلى مزار فني.

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