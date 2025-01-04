جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير بين منطقتي علما الشعب وطير حرفا بقضاء صور جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الاحتلال الاسرائيلي نفذ عملية تفجير بين منطقتي علما الشعب وطير حرفا، في القطاع الغربي في قضاء صور، وقد سمع دوي الإنفجارات إلى صور ومحيطها.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الاحتلال الاسرائيلي نفذ عند الساعة 6:30 صباحًا عملية نسف بين الطيبة ورب ثلاثين قضاء مرجعيون.

وأشارت إلى أن «العدو الاسرائيلي يمعن بخرق اتفاق وقف إطلاق النار جراء انتهاكاته للأجواء الجنوبية، حيث حلقت طائرات استطلاعية ومسيرة معادية في أجواء قرى: العباسية، وطورا، وبرج رحال، وديرقانون النهر على علو منخفض في القطاع الغربي بقضاء صور، وصولا للسهل الممتد بين صور والقاسمية شمالا والقليلة جنوبا».

والخميس الماضي، ارتفعت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 12 خرقًا، وشملت غارات جوية على ثلاث مناطق في جنوب لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ووفق آخر الإحصائيات، يصل إجمالي الخروقات منذ بدء الاتفاق قبل 37 يومًا إلى 353 انتهاكًا.