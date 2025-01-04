النائب أشرف حاتم: حققنا مطالب الأطباء في تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّه تمت دراسة كل الآراء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، مع إعادة صياغة مواده التي أثارت جدلًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه تم التعامل مع مطالبات الفريق الصحي بألا يكون هناك حبس احتياطي، واستبدال الحبس في الأخطاء المهنية إلى الغرامة المالية، وأن تكون هناك لجنة علمية هي التي تقرر ذلك.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور تم طرحها في لجنة الشئون الصحية وتمت الموافقة عليها سواء من الأغلبية أو المعارضة، موضحًا أن اللجنة أجرت تعديلات على خمس مواد بمشروع القانون وصفها بأنها مواد مهمة.

وشدد على أن مشروع القانون يحمي الفريق الصحي وعلى رأسهم الأطباء، بجانب سلامة المريض.

ونوه بأن مشروع القانون أصبح حاليًّا، جاهزًا للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، للعمل على إدخال أي تعديلات أخرى مطلوبة من قبل الأعضاء من خارج لجنة الصحة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

وقال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ 99 % من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.