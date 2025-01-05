الشاباك يأمر بزيادة مستوى الأمن حول الحاخام الأكبر لإسرائيل

أصدرت شعبة الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، تعليمات لوزارة الأديان، بزيادة مستوى الحماية حول الحاخام الأكبر الإسرائيلي، الحاخام ديفيد يوسف، وذلك إثر تلقيه تهديدات من قبل ما وصفته بـ"منظمات إرهابية".

وبحسب التقارير الواردة، أُبلغ الحاخام يوسف من قبل مسئولين أمنيين بأن تهديدات على حياته تم تصنيفها ضمن مستوى الخطر الأعلى، وهو مستوى 6، وهو ما يعتبر أعلى درجات التهديد. وعقب هذه المعلومات، قررت وزارة الأديان تعزيز الحماية الأمنية للحاخام بشكل مشدد.

في مساء السبت، التقى موظفو الأمن بالحاخام يوسف وأطلعوه على التهديدات الأمنية، كما جرى إعلامه بتفاصيل جديدة حول الوضع الأمني. ومن المتوقع أن يُعقد اجتماع آخر في الأيام المقبلة لعرض مزيد من التفاصيل التي جمعها الشاباك بشأن التهديدات التي تواجهه.