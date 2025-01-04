نجم ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

يشهد غدًا الأحد مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وذلك خلال المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد، غدًا، في الجولة الـ20 من المسابقة المحلية، على ملعب «أنفيلد».

وقال فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، عبر الموقع الرسمي للنادي: «كل مباراة تكون كبيرة عندما تلعب لهذا النادي، ولكن بالطبع فإن المباراة في أنفيلد ضد يونايتد لها معنى إضافي صغير بالنسبة للجماهير».

وأضاف: «سيكون هذا اختبارًا صعبًا. نحن نعلم أن يونايتد ليس في المكان الذي يرغب في أن يكون فيه في جدول الدوري وأنهم واجهوا بداية صعبة للموسم، لكنهم مازالوا يمتلكون لاعبين من الطراز الأول، لذا من المهم أن نركز منذ البداية».

وأكمل: «نحن لا ننظر إلى جدول الدوري أو نحصي النقاط التي لم نفز بها بعد. نحن نركز فقط على المباراة القادمة والتحدي القادم. الثبات هو المفتاح، يومًا بعد يوم ومن مباراة إلى مباراة».

وأتم: «نحن حريصون على بدء العام الجديد كما أنهينا العام الماضي بثلاث نقاط في جعبتنا».

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد مان يونايتد في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.