منتخب البحرين يهزم عمان ويتوج بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه

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توج منتخب البحرين بكأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز 2 / 1 على نظيره عمان في المباراة النهائية لنسخة خليجي 26 بالكويت، اليوم السبت.

لم يحافظ منتخب سلطنة عمان على إنهاء الشوط الأول متفوقا في النتيجة بهدف سجله عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17.

بل قلب منتخب البحرين الطاولة على منافسه في غضون دقائق قليلة، حيث أدرك التعادل بهدف محمد مرهون في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وانتزع الأحمر البحريني اللقب مستفيدا من هدف ذاتي سجله محمد المسلمي قائد عمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80، ليرد اعتباره من الخسارة أمام عمان في نصف نهائي النسخة الماضية.

وأضاف المنتخب البحريني اللقب الخليجي الثاني إلى خزائنه بعد الفوز بنسخة خليجي 24 التي أقيمت عام 2019 في قطر، ليتعادل مع منتخبي الإمارات وعمان اللذين حققا اللقب مرتين أيضا.

أما المنتخب العماني فقد أهدر فرصة ثمينة للتتويج بلقب ثالث بعد عامي 2009 و2018 وخسر المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعدما خسر نهائي خليجي 25 أمام العراق منظم البطولة في عام 2023.