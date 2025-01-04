السيطرة على حريق منزل 5 طوابق في الشرقية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق اندلع في عقار مكون من خمسة طوابق بشارع السلام بمنطقة صيدناوي بمدينة الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عقار مكون من خمسة طوابق بشارع السلام بمنطقة صيدناوي بمدينة الزقازيق.

على الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ودفعت بسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تبين أن الحريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثاني من العقار، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.