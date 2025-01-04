جيش الاحتلال يحرق عددا من المنازل جنوبي لبنان

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أحرقت قوات الاحتلال، الجمعة، عددا من المنازل جنوبي لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتقدمت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليات من بلدة كفركلا جنوبي لبنان باتجاه أطراف بلدة برج الملوك الجنوبية، حيث وضعت أسلاكا معدنية قطعت بها الطريق ثم غادرت المنطقة، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

ووجه جيش الاحتلال، تحذيرا لسكان 67 قرية وبلدة جنوبي لبنان، بعدم الانتقال إليها وإلى محيطها حتى إشعار آخر.

وأقدم جيش الاحتلال على إحراق منازل في بلدتي حولا وبني حيان جنوبي لبنان، بعد تفتيشهما.

كما قام بعمليات تجريف في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية وصولا إلى وادي السلوقي.

وجال رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز في بلدة الخيام الجمعة، برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني طوني فارس ووفد مرافق، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتواصلت الخروق الإسرائيلية في القرى التي تسيطر عليها جنوبي لبنان، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية منازل في أحياء بلدة الناقورة الجنوبية وسوتها بالأرض، الأمر الذي أخر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة

كما شهدت طريق البياضة-الناقورة دوريات وتحركات كثيفة للقوات الدولية "يونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني.