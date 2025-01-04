قادة بالجيش الإسرائيلي: التكتيكات القتالية الجديدة لحماس شمال غزة تهدد قواتنا

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- قادة بجيش الاحتلال: حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة لاستهداف قوات الجيش

نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن قادة بالجيش الإسرائيلي، قولهم إن «حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة لاستهداف قوات الجيش».

وقالوا بحسب ما نشرته الصحيفة العبرية، إن «التكتيكات القتالية الجديدة لحماس شمال غزة تهدد قواتنا العاملة هناك».

وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية يوم الجمعة: «يقدر الجيش الإسرائيلي أن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى».

وأضافت: «رغم الأضرار التي لحقت بحماس شمال قطاع غزة وفي جباليا، فهي تحاول تحدي الجيش الإسرائيلي على أساس نقطة بنقطة».