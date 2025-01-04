هندوراس تقترح إنهاء التعاون العسكري مع أمريكا بسبب تهديد ترامب بالترحيل الجماعي

أثارت تصريحات صادرة قبل أيام عن رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو هددت فيها بوقف تعاون بلادها مع الجيش الأمريكي إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بالترحيل الجماعي لمواطنيها، انتقادات سياسية في بلادها، حتى مع التزام الحكومة الأمريكية الصمت.

وفي كلمة ألقتها يوم رأس السنة الجديدة على قناة تلفزيونية وطنية، قالت كاسترو إنه إذا مضى ترامب قدما في عمليات الترحيل الجماعية، فإن هندوراس ستعيد النظر في التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وقالت كاسترو "في مواجهة موقف عدائي يتمثل في الطرد الجماعي لإخواننا، سيتعين علينا أن ندرس تغيير سياسات تعاوننا مع الولايات المتحدة، خاصة في المجال العسكري".

وقالت إن الولايات المتحدة حافظت على وجودها في أراضي هندوراس لعقود من الزمن دون أن تدفع سنتا واحدا، وإذا تم طرد الهندوراسيين بشكل جماعي فإن هذا الوجود لن يكون له أي سبب في هندوراس. وأضافت أنها تأمل أن تكون إدارة ترامب منفتحة على الحوار.

وسارعت المعارضة السياسية لكاسترو إلى التنديد بتصريحاتها.

وقال خورخي كاليكس، المرشح محتمل للرئاسة عن الحزب الليبرالي في الانتخابات المقررة في 30 نوفمبر، إن كاسترو وضعت هندوراس "في خطر شديد" لأسباب شخصية وأيديولوجية.