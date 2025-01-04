انطلاق مناورات النبي الأعظم 19 للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني

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انطلقت مناورات "اقتدار الأمن النبي الأعظم 19" التي تنفذها القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإيراني في المنطقة الغربية من البلاد.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، انطلقت المناورات من خلال نقل لواء القوات الخاصة "ميرزا كوجك خان" من مطار مدينة رشت إلى مطار مدينة كرمانشاه.

وتشهد هذه المناورات مشاركة التشكيلات والتخصصات المختلفة لقوات البر التابعة لحرس الثورة في المنطقة الغربية. وتتضمن تنفيذ سيناريوهات لعمليات رد الفعل السريع، بما في ذلك النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، وهو ما نفذه لواء "ميرزا كوجك خان" في المرحلة الأولى من المناورات.

وبدأت أول أمس الخميس مناورات "مدافعو سماء الولاية 1403" في الصحراء وسط إيران بمشاركة القوات البرية والجوية الإيرانية.

وأوضح البيان أن هذه المناورات تهدف لرفع الجهوزية الدفاعية والتنسيق بين الوحدات العسكرية وتمرين التكتيكات القتالية الحديثة في المجالين الجوي والبري، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.