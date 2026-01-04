فيرتز: غير راضٍ عن التعادل مع فولهام

اعترف فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، بعدم رضاه عن التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فيرتز في تصريحات لشبكة «بي بي سي» عقب المباراة: «غير راضٍ على الإطلاق. نحن بحاجة للنقاط وكنا نريد الثلاث نقاط اليوم. نعلم أن لا توجد مباراة سهلة في هذا الدوري».

وأضاف: «الوتيرة التي قدمناها في الشوط الثاني كانت أفضل بكثير. لم نمارس الضغط بشكل جيد في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان أفضل بكثير».

وعن هدفه، أوضح: «كنت متأكدًا من وجود تسلل لذلك لم أحتفل بالهدف. شعرت بالسعادة لتسجيله، لكني كنت أفضل لو أخذنا الثلاث نقاط. أما التسديدة نفسها، فلا يوجد ما يقال، كانت مذهلة. لا يمكن صد هذه الكرة، وعادةً لا تدخل بهذه الطريقة. التصرفات قبل الهدف كان يمكن أن تكون أفضل، خاصة أنها جاءت من رمية جانبية، لذلك يجب أن نكون أكثر دقة في هذا الجانب».

واختتم فيرتز حديثه قائلاً: «مرة أخرى، نحن في موقف صعب بعد التعادل مرتين. هذا ليس ما نريده، نحن نريد المزيد. علينا أن نتحسن، لكنه ما زال جزءًا من عملية التطوير».