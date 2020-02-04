 «إكسترا نيوز»: هبوط طائرة على متنها 32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن - بوابة الشروق
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«إكسترا نيوز»: هبوط طائرة على متنها 32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 9:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 9:35 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» بهبوط طائرة خاصة مصرية، بعد قليل، على متنها 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.


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