«إكسترا نيوز»: هبوط طائرة على متنها 32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز» بهبوط طائرة خاصة مصرية، بعد قليل، على متنها 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.