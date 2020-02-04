«إكسترا نيوز»: هبوط طائرة على متنها 32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» بهبوط طائرة خاصة مصرية، بعد قليل، على متنها 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.