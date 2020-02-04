برلمان كوسوفو يوافق على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة كورتي

(د ب أ)

وافق برلمان كوسوفو اليوم الاثنين على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة ألبين كورتي بعد مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التي شهدت هزيمة الأحزاب التي يتزعمها قائدون عسكريون للحرب مع صربيا.

وسيقود كورتي حكومة ائتلافية تضم حزب تقرير المصير اليساري المعارض وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المنتمي لتيار يمين الوسط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن هذه الحكومة الجديدة قد تستجيب لدعوات تحسين العلاقات مع صربيا، التي انفصلت عنها كوسوفو في عام 2008 لتصبح أحدث دولة أوروبية.

وتوضح بلومبرج أنه يجب على الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان تطبيع العلاقات حتى يكون هناك أمل في انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.وترغب كوسوفو في أن تصبح عضوا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة، ولكن كورتي يشير في خطاباته إلى لهجة أقل تصالحية.

وقال كورتي في كلمة له أمام البرلمان قبل بدء التصويت "سنكون حكومة تعاقب على جرائم الحرب" وسنواصل توجيه تهم الإبادة الجماعية ضد صربيا.

كما وعد كورتي أيضًا بمكافحة الفساد ، وفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشباب ، وتأهيل قوات الأمن في كوسوفو لتصبح جيشا كاملا ، فضلا عن إصلاح النظام التعليمي.

وقد يواجه كورتي ، الذي سجنته السلطات الصربية في التسعينيات عندما حملت الأغلبية العرقية الألبانية في كوسوفو السلاح للحصول على الاستقلال ، ضغوطاً غربية لاستئناف المحادثات الثنائية بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وتوقفت المفاوضات بين البلدين في عام 2018 بعد أن منعت صربيا محاولة كوسوفو للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وهو ما دفع كوسوفو لفرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة على الواردات من صربيا.

وكان حزب تقرير المصير بزعامة كورتي وحزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" بزعامة عيسى مصطفى قد توصلا إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف أمس الأحد، بعد شهور من الجدل الذي كان معظمه يدور حول المناصب في الحكومة.

وبموجب الاتفاق، ستتألف الحكومة من 15 وزارة، حيث يعين كل من حزبي "تقرير المصير" و"الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" ست وزراء. وسيشغل ممثلون من أقليات عرقية المناصب الثلاثة الباقية.

وعلاوة على ذلك، سوف يتخلى حزب كورتي عن منصب رئيس البرلمان، على الرغم من أنه تم تعيين مرشح بالفعل.

ويسيطر حزب "تقرير المصير" على 29 مقعدا، وحزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" على 28 مقعدا، من إجمالي 120 مقعدا في البرلمان الجديد.