 المرصد السوري: ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا طرابلس لـ4700 - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 10:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

المرصد السوري: ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا طرابلس لـ4700

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 9:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 9:05 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا العاصمة طرابلس إلى نحو4700 .
وأشار المرصد، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن 64 من ضمن المرتزقة للقتال في ليبيا توجهوا إلى أوروبا.
في المقابل.. أفاد المرصد بارتفاع أعداد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء معارك طرابلس إلى 80 قتيلا .
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة .
وكشف المسماري ، في مؤتمر صحفي ، أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا ، مضيفا أن "حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا"، مشيرا إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك