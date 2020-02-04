افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد نصر بلال بقرية صرد مركز قطور المقامة على مساحة 4115 م2 بتكلفة 17 مليونًا و300 ألف جنيه ، وتنقسم المدرسة إلى جناحين بإجمالي 36 فصلًا دراسيًا للمراحل (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، و6 فصول رياض أطفال.
وأشاد محافظ الغربية، خلال تفقده لفصول المدرسة، بمستوى الحالة الإنشائية وتجهيزات مبناها، وبوجود فناء متسع يسمح بممارسة العديد من الأنشطة ، مؤكدًا إلزام الطلاب بالحضور بانتظام خلال الفصل الدراسي الثاني.
كما التقى محافظ الغربية بأهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بالانتهاء من هذا الصرح التعليمي، ودخوله العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد أن القطاع التعليمي يمثل أولوية كبرى في مخططات عمل المحافظة.