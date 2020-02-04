وأشاد محافظ الغربية، خلال تفقده لفصول المدرسة، بمستوى الحالة الإنشائية وتجهيزات مبناها، وبوجود فناء متسع يسمح بممارسة العديد من الأنشطة ، مؤكدًا إلزام الطلاب بالحضور بانتظام خلال الفصل الدراسي الثاني.كما التقى محافظ الغربية بأهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بالانتهاء من هذا الصرح التعليمي، ودخوله العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد أن القطاع التعليمي يمثل أولوية كبرى في مخططات عمل المحافظة.