ألفابيت تسجل زيادة 17% في إيراداتها بالربع الأخير

(د ب أ)

سجلت شركة ألفابيت، الشركة الأم لـ "جوجل"، زيادة في إيراداتها في الربع الأخير بنحو 17% على أساس سنوي إلى 1ر46 مليار دولار، وفقا للتقارير الفصلية الصادرة عن عملاق الإنترنت الأمريكي يوم الاثنين.

لكن تلك النتائج مثلت أضعف نسبة نمو للشركة في خمسة أعوام، وكان المحللون يتوقعون نتائج أعلى من ذلك بكثير.

وأدى رد فعل المستثمرين إلى انخفاض سعر سهم الشركة بنحو 4% بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين.

وارتفع صافي ربح الشركة من 9ر8 مليار دولار إلى 7ر10 مليار دولار.

كما نشرت "ألفابيت" إيرادات الإعلانات من منصة "يوتيوب" للفيديو التابعة لها لأول مرة، حيث سجلت 7ر4 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، وحققت 1ر15 مليار دولار للعام بأكمله.