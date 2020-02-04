بغداد تعلن عودة الطلاب العراقيين من الصين

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الثلاثاء، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من مدينة ووهان في الصين، مصدر انتشار فيروس "كورونا".



وقال الحكيم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق الحكومة، إلى إعادة الطلبة العراقيين من الصين، عقب تفشي فيروس "كورونا". وناشد طلبة الدراسات العليا والمقيمين في مدينة ووهان الصينية، عبر مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، الحكومة لإجلائهم مع عوائلهم، وإنقاذهم والنظر بعين الإنسانية في مصيرهم كونهم محتجزين في منازلهم لأكثر من أسبوعين.



واتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في المدينة، ومحاصرة مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.



وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة الطوارئ الدولية" بسبب الفيروس.