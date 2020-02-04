 تايوان تعتزم منع دخول الأجانب المتواجدين بالصين خلال الأسبوعين الماضيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 11:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

تايوان تعتزم منع دخول الأجانب المتواجدين بالصين خلال الأسبوعين الماضيين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:12 ص

أعلنت تايوان عزمها منع دخول الأجانب الذين تواجدوا بالصين خلال الأسبوعين الماضيين،اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن هذه القيود تأتي لحماية الصحة العامة والسيطرة على تدفق الأشخاص الذين يدخلون البلاد، بعد تفشي فيروس (كورونا) بمدينة "ووهان" الصينية.

وأضافت أنه يمكن لأولئك الذين يحتاجون لدخول البلاد "لأسباب خاصة" ملء تأشيرة طالما أنهم لم يذهبوا إلى المناطق المتضررة بشدة من الفيروس، إلى جانب تقديم تقرير عن الزيارات السابقة، بالإضافة إلى التقارير الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على الرعايا الأجانب الذين يحملون وثائق إقامة في تايوان وكانوا في الصين خلال الـ14 يومًا الماضية، عزل أنفسهم في منازلهم ومراقبة صحتهم.

يُذكر أن تايوان كانت قد أعلنت تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك