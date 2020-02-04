السعودية تؤكد دعمها مجددا لجهود الحل العادل للقضية الفلسطينية

جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس أشار إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة؛ ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002، معربا عن تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين.

وأشار المجلس إلى أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.