إجراءات احترازية طبية بقناة السويس والسفن العابرة بسبب فيروس كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتردد من شائعات حول إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس.

وأضاف أن مستشفى نمرة 6 التابعة للهيئة استقبلت سيدة تعانى من ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، عقب عودتها من أداء مناسك العمرة، وتولى الأطباء المختصين عزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات الإحترازية تشمل طاقم مرشدى الهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، والالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالميا كارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبِدل العزل الكاملة، بجانب إجراء الفحوصات الدورية عليهم وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والإلتهاب الرئوي.

وأشار إلى التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقا بوجود حالات اشتباه في أحد أفراد طاقمها، من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، والذي حدث مع السفينة "أورال سي إم إيه – سي جي إم " والتي عبرت الأحد الماضي بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء المسح الطبي الكامل لأفراد الطاقم، ومنح السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية.

ووجه رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة ومدن القناة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية فى المنشآت الرئيسية ومارينا المرشدين ومستشفيات الهيئة للتعامل الأمثل مع الفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي.