الرئيس الروسي: مقترحاتي بتعديل الدستور «استجابة لمتطلبات الحياة»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التي اقترح إدخالها على الدستور الروسي تعد "استجابة لمتطلبات الحياة".

وقال بوتين - في تصريحات - "إن التعديلات التي اقترحتها تمليها ضرورات الحياة؛ حيث طرح الزملاء مقترحات من أجل تحسين الوضع، وهذه المقترحات هي نفس التعديلات التي اقترحتها".

وأضاف "خلال فترة وجودي كرئيس للدولة أصبح من الواضح أن بعض الأشياء لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها.. مشيرا إلى أنه لم يقترح التعديلات على الدستور من أجل تمديد صلاحيات رئيس الدولة".

يذكر أنه عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير الماضي أثناء خطابه السنوي أمام البرلمان، إجراء استفتاء على تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات البرلمان والبقاء في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد، قدمت الحكومة الروسية استقالتها.. وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف "إن الاقتراحات ستحدث تغييرات كبيرة في توازن القوة في البلاد، ولذلك فإن الحكومة بشكلها الحالي استقالت".