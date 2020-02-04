تايلاند توافق على قيود على أسعار أقنعة الوجه في ظل المخاوف من فيروس كورونا الجديد

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وافقت الحكومة التايلاندية على تطبيق إجراءات للسيطرة على أسعار أقنعة الوجه ومطهرات اليدين، عقب أن أدى تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد لنقص المعروض.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء وافق على مقترح بإدراج المنتجات في قائمة لمنتجات تحدد أسعارها الدولة.

ويتعين على الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات المدرجة في القائمة إبلاغ السلطات بتكاليف الانتاج والسعي للحصول على موافقتها قبل تغيير الأسعار.

وكانت وزارة التجارة هى من طرحت هذا المقترح عقب ورود تقارير بنقص المعروض وارتفاع أسعار منتجات الوقاية من الفيروس.

وكانت صحيفة ذا ستاندر قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أقنعة الوجه نفدت في سوق تجاري كبير في بانكوك، بعد 15 دقيقة من طرحها في المحلات.

وذكرت صحيفة ثايراث اليوم أن أقنعة الوجه نفدت خلال دقائق من طرحها في أسواق في مناطق مختلفة في بانكوك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توعية المواطنين بالاستخدام والتخلص الصحيحين من أقنعة الوجه يمثل إجراء وقائيا مهما للحد من تفشي الفيروس.

ويشار إلى أن تايلاند سجلت 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد. ومن بين المصابين ثمانية خرجوا من المستشفى.