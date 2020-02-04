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مصدر أمني: متظاهرون يقطعون 3 جسور في الناصرية جنوب العراق

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:12 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين قطعوا ثلاثة جسور "النصر والحضارات والزيتون" في مدينة الناصرية بجنوب شرق العراق.

وأضاف المصدر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - "أن قطع الطريق أدى إلى حدوث زخم مروري في المناطق القريبة من تلك الجسور.. فيما انتشرت عناصر مسلحة وسط محافظة كربلاء لمنع المتظاهرين من غلق الشوارع.

وتجددت المظاهرات في الشارع العراقي بعد تكليف الرئيس العراقى برهم صالح، يوم السبت الماضي، لمحمد علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومطالبتهم باختيار شخصية عراقية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية العراقية لتشكيل الحكومة واختيار حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية.

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