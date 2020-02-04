القومي للطفولة يدشن صفحة على «فيسبوك» للمساعدة في العثور على المفقودين

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر صور وبيانات الأطفال المفقودين أو الذين تم العثور عليهم من خلال البلاغات التى يستقبلها خط نجدة الطفل 16000.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أن قرار انشاء هذه الصفحة يأتى تماشياً مع التطور التكنولوجي الذى نشهده حالياً، وبما لمواقع التواصل الاجتماعي من سعة انتشار تساهم فى زيادة فرص وصول الأهالي لأبنائهم المفقودين، وذلك بإتاحة نشر صورهم وبيانات العثور عليهم لسرعة الوصول إلى ذويهم.

واشارت العشماوي إلى أن هذه الصفحة تأتي نتاج للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، موضحةً أن الصفحة تحمل اسم " الصفحة الرسمية للأطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومي للطفولة".

ولفت إلى أنه سيتم استقبال الحالات من خلالها وسيتم تسجيل بلاغ بكل حالة على خط نجدة الطفل 1600 ، حيث سيتم الإعلان عن الحالات فور استقبالها.

وأكدت العشماوي أن المجلس يسعى بشتي الطرق لحماية الأطفال من الخطر الذى قد يتعرضون له، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى انتهاكات ضد الأطفال يتم رصدها، حيث يعتبر المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الحصن المنيع لأطفال مصر.