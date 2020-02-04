الصيادون العائدون من اليمن يروون كواليس احتجازهم والإفراج عنهم

وسط هتافات «تحيا مصر» أعرب الصيادون العائدون من اليمن عن سعادتهم بالعودة إلى أرض الوطن، حيث وصلت، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة خاصة مصرية قادمة من صنعاء، وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا، تم احتجازهم في اليمن، إلى مطار القاهرة.



وقال محمد رجب، أحد الصيادين العائدين، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، لحظة خروجه من الطائرة، مساء اليوم الثلاثاء، «الحمد لله أننا عدنا بفضل الرئيس إلى مصر مرة أخرى»، بينما لم يقدر تامر جمال حجازي، على وصف إحساسه بالعودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أنه «لولا الرئيس كان من الممكن ألا نعود مرة أخرى».



وعبر محمد الشربيني على فرحته بوقوف الرئيس معهم، فيما أكد محمد بديع أنه لن يكرر الأمر مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل جيد، وشكرهم لله بعد العودة.



وكشف يحيى زكريا، ظروف الاحتجاز في اليمن، موضحًا أن المركب تعطل ما تسبب في دخولهم إلى المياه الإقليمية لليمن، مشيرًا إلى التعامل معهم بشكل جيد أثناء الاحتجاز ومتوجهًا بالشكر للرئيس والمسؤولين على مجهودهم.



وأضاف نبيل جاد: «الرئيس السيسي بارك الله فيه وصحته والحكومة والشعب وكل حاجة حلوة، طالما قالولنا الرئيس هيتدخل عرفنا إننا هنروح مباشرة، ربنا يطول في عمره».