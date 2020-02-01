 اعتماد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. وفتح باب التظلمات غدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 1:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

اعتماد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. وفتح باب التظلمات غدا

عمرو بحر
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:30 م

اعتمد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية، صباح اليوم، وأعلن​ فتح باب التظلمات أمام الطلاب بدءً من صباح غدا الأربعاء.

وقال صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه أدى 4489 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بـ116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس.

وأضاف أن محافظ الوادي الجديد، صرف مكافأة قدرها 31 ألف جنيه، للعاملين بكنترول تصحيح المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بعد زيارته لمقر غرف التصحيح بالمديرية، لمتابعة أعمال التصحيح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك