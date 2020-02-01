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اعتمد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية، صباح اليوم، وأعلن​ فتح باب التظلمات أمام الطلاب بدءً من صباح غدا الأربعاء.

وقال صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه أدى 4489 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بـ116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس.

وأضاف أن محافظ الوادي الجديد، صرف مكافأة قدرها 31 ألف جنيه، للعاملين بكنترول تصحيح المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بعد زيارته لمقر غرف التصحيح بالمديرية، لمتابعة أعمال التصحيح.