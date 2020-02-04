 في أولى بطولاته المطلقة .. هيثم شاكر يدخل السباق الرمضاني بمسلسل حب عمري - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 6:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

في أولى بطولاته المطلقة .. هيثم شاكر يدخل السباق الرمضاني بمسلسل حب عمري

الفنان هيثم شاكر
الفنان هيثم شاكر

نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 6:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 6:14 ص

إيمان محمود

يستعد الفنان هيثم شاكر لخوض أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل "حب عمري"، وهو تأليف فداء الشندويلي ، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

"حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية هامة في مصر، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم سامح الصريطي، سهر الصايغ، منه فضالي، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أماني كمال، أحمد كراره، بجانب عدد من الوجوه الشابة، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على البطولة النسائية للعمل.

جدير بالذكر أن شاكر شارك قبل 3 سنوات في بطولة مسلسل " أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك