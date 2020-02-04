إيمان محمود

يستعد الفنان هيثم شاكر لخوض أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل "حب عمري"، وهو تأليف فداء الشندويلي ، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

"حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية هامة في مصر، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم سامح الصريطي، سهر الصايغ، منه فضالي، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أماني كمال، أحمد كراره، بجانب عدد من الوجوه الشابة، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على البطولة النسائية للعمل.

جدير بالذكر أن شاكر شارك قبل 3 سنوات في بطولة مسلسل " أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعه.