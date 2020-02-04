مصرع طفلة بعد سقوطها في إناء لطهي الطعام بالهند

لقيت طفلة عمرها 3 سنوات مصرعها بعد سقوطها في وعاء ضخم لإعداد الطعام، في مدرسة بالهند وسط مزاعم بأن الطاهي كان يستمع إلى الموسيقى بواسطة سماعات الرأس في ذلك الوقت.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، أصيبت الطفلة بحروق شديدة وتوفيت بعد سقوطها في الوعاء، بمدرسة حكومية، في منطقة ميرزابور، بولاية أوتار براديش.

ووفقًا لما قاله والد الفتاة، فإن شقيقها كان متواجدًا وقت الحادث، وصرخ طلبًا للمساعدة، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، لم يستمع الطاهي الذي كان يسد أذنيه بسماعات الموسيقى.

كما هرع معلمو المدارس واندفعوا لمساعدة الفتاة التي أصيبت بجروح شديدة، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، لذلك تم نقلها إلى المستشفى لتلقى مصرعها.

وبحسب الإحصائيات ليست هذه هي المرة الأولى التي يموت فيها طفل في مدارس بالهند بسبب الإهمال، لاسيما أنه توفي صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يدعى «سوريش» متأثرًا بجراحه جراء إصابته بحروق بعد سقوطه في وعاء ضخم لإعداد الطعام أيضًا، في منطقة رانجا ريدي في تيلانجانا، بينما كان يلعب بالقرب من محيط الطهي، في نوفمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق من نفس الشهر، سقط صبي في السادسة من عمره في وعاء يغلي وقتل، فيما حدثت حالة مماثلة في عام 2013 عندما خرجت أنوشا آشواتابا (6 سنوات) من المدرسة لتناول طعام الغداء، ودققت في القدر الساخن لتلقى حدفها هي الأخرى.