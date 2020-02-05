السعودية: تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بالرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (إتش 5 إن 8) في إحدى مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل في بيان له نشرته الصحف السعودية اليوم الثلاثاء أن النوع الذي تم تسجيله (إتش 5 إن 8)، نوع يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا النوع تم تسجيله في المملكة نهاية 2017، وتم السيطرة عليه، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأوضح أبا الخيل أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (إتش 5 إن 8)،وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.