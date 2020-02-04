برلماني ليبي: ليبيا انزلقت في مستنقع الإرهاب والضحية هو الشعب ودول الجوار

قال البرلماني الليبي على السعدي، إن الجيش الليبي وحده هو المتضرر من قرار مجلس الأمن بحظر التسليح في البلاد، وليس الميليشيات التي تحصل على الأسلحة من عدة جهات، وفق قوله.

وأضاف "السعدي" في مداخلة هاتفية مع «نشرة أخبار ten»، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا انزلقت في مستنقع الإرهاب الدولي، منتقدًا المبعوث الأممي غسان سلامة، بأنه لم يكن منصفًا في قضية التسليح، على حد وصفه.

وأشار إلى «عملية صوفيا»، التي شكلتها أوروبا عام 2015 ، لمراقبة السفن التي تدخل ليبيا، مؤكدًا أنها لم تقم بدورها الأساسي.

وذكر أن هناك دولا ترعى عملية دخول السلاح إلى ليبيا، وهي قطر وتركيا، مؤكدًا أن قطر زودت إيطاليا بمبلغ 6 مليارات دولار؛ لتوفير السلاح والذخائر للجماعات الإرهابية فى ليبيا.

واستنكر انقسام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الضحية هو الشعب الليبي ودول الجوار.

وتابع: « البعثة الأممية، للأسف تبحث على إثارة الأزمة في ليبيا، ولا تبحث عن حلول».