أظهرت بيانات حكومية نٌشرت اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 5.6 % ليصل إلى 164.45مليار رينجيت (40 مليار دولار) خلال عام 2019.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض حجم التجارة بأكمله بنسبة 2.5 % خلال ما أسماه نائب وزير الصناعة والتجارة أونج كيان مينج "بعام 2019 المليء بالتحديات".

وقال أونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في مؤتمر صحفي خلال الإعلان عن بيانات التجارة لعام 2019 إن زيادة حجم التجارة مع أمريكا "يرجع بصورة كبيرة" لتحول التجارة من الصين بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأضاف أن صادرات المنتجات الإلكترونية والكهربائية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بصورة كبيرة.

يشار إلى أن ماليزيا تعد سابع أكبر مصنع في العالم لهذه المنتجات.

وسجلت اقتصاديات أخرى مثل تايوان وفيتنام ارتفاعا في حجم تجارتها مع الولايات المتحدة، حيث تحاول الشركات تجنب الرسوم التي تم فرضها في إطار الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وقد زاد تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين من الغموض الذي سببته الرسوم ، حيث قال أونج" بدون شك سوف يخلف الأمر تأثيرا" إذا اضطرت المصانع الصينية للاستمرار في الاغلاق بسبب الفيروس.