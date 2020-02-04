بعد عام تقريبا من تعاقده مع الزمالك، أعلن اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة الأبيض عن فسخ التعاقد مع المهاجم المغربي خالد بوطيب بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي.

بوطيب لم يقدم المردود المنتظر من جماهير الزمالك خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء، ليرحل بعد عام وشهر من تعاقده مع الأبيض.

في السطور التالية «الشروق» تستعرض أبرز محطاته مع الأبيض:

صفقة بوطيب

بوطيب تعاقد مع الزمالك في يناير من العام الماضي لمدة 3 مواسم ونصف مقابل مليون و500 ألف يورو أي ما يعادل وقتها 30 مليون جنيه، قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي.

مشواره مع الزمالك

المهاجم المغربي خاض مع الزمالك 24 مباراة بواقع 1506 دقيقة، شارك في 3 مسابقات بقميص الأبيض وهم (دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية - الدوري المصري).

بوطيب أكثر مشاركته كانت بالدوري المصري حيث لعب 14 مباراة بواقع 856 دقيقة، وسجل خلالهم 4 أهداف، وبمسابقة الكونفدرالية لعب 8 مباريات سجل هدف وصنع آخر بواقع 606 دقيقة، أما بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لعب 44 دقيقة فقط بمباراتين ولم يسجل خلالهما.

بطولة وحيدة

خلال عام تقريبا مع الزمالك، حقق بوطيب بطولة وحيدة وهي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي فاز بها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي.

شكوى من جماهير الزمالك

صحيفة «هبة بريس» المغربية قبل نحو عام، وبالتحديد في 10 فبراير 2019، ذكرت أن اللاعب الدولي المغربي خالد بوطيب عبر عن غضبه واستيائه من الهجوم الذي تعرَّض له من قبل الصحافة المصرية، وسخرية الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وانه شتكى من الحكم عليه بشكل مبكر، وتحميله مسؤولية تراجع الخط الهجومي، على الرغم من انضمامه حديثا إلى الفريق، وما يزال أمامه الوقت من أجل الانسجام مع اللاعبين لتقديم الأفضل على بالمباريات.

مشاركة مع الزمالك مصابا

في 28 أغسطس الماضي، قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن بوطيب يشارك مع الفريق مصابا ويتحامل على نفسه من أجل الفريق، وسافر المهاجم المغربي لألمانيا وعاد للمشاركة مع الأبيض هذا الموسم ولكن لم يلعب سوى 5 مباريات ولم يسجل أي هدف.