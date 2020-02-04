 القضاء العراقي يقضي بسجن أحد إرهابيي داعش 15 عاما - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

القضاء العراقي يقضي بسجن أحد إرهابيي داعش 15 عاما

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 10:04 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 10:04 ص

قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004"، لافتا إلى أن المدان عمل على تطوير الأسلحة والمساهمة في تفخيخ السيارات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.

وأضاف أن الإرهابي انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وقام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك