أحمد عطاالله: فى «فلان الفلانى» شغوف بالكتابة عن الشخصيات المؤثرة

شيماء شناوى:

قال أحمد عطاالله إن كتاب «فلان الفلانى»، يتكون من 60 شخصية، وإن الكتابة عن الشخصيات هو مشروعه الشخصى الذى بدأه منذ اثنى عشر عامًا، من خلال كتابه الأول «الناس دول»، الصادر عن دار العين، ثم استكمل مسيرته فى الكتابة عن تلك الشخصيات من خلال عمله كمعدٍ للعديد من البرامج الاجتماعية الإنسانية ومنها برنامج «الناس وأنا» للفنان حسين فهمى، ثم مؤخرًا كتابه «فلان الفلانى»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، والذى يحتفى بإصداره اليوم فى معرض الكتاب.

وأضاف «عطاالله» خلال اللقاء الذى نظمته دار الشروق، مساء أمس الأول، الاثنين، للحديث والمناقشة حول كتاب «فلان الفلانى»، أنه شغوف بالكتابة عن الإنسان، ودائما ما يكتب عن الشخصيات الإنسانية المؤثرة والتى تستحق أن يُخلد اسمها بغض النظر عن شهرتها من عدمه.

وتابع أن «فلان الفلانى» لا يهدف إلى تسجيل السيرة الذاتية للأشخاص، بل يعتمد على تسجيل قطع صغيرة بارزة فى حياة من يكتب عنهم، مشيرًا إلى أن الخط الذى يجمع بين الـ60 شخصية هو الكتاب ذاته.

وأوضح صاحب «فلان الفلانى» أن الكتاب يضم خمسة فصول، كل فصل فيه يعبر عن معنى معين، ومنها على سبيل المثال معنى النجاح والذى تناوله من خلال شخصية الفنان عادل إمام، ولذا فهو يعتبر الكتاب يقدم كبسولات مكثفة عن معانى وقضايا بعينها.

وبدورها قالت الدكتورة فاطمة البودى، رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر، إن ما يميز كتابات أحمد عطاالله، هو وعيه الكامل بالشخصيات التى يكتب عنها، ومن ثم تناول سيرتهم بوضوح وسلاسة تجعل القارئ يشعر أنه أمام الشخصية التى يقرأ عنها. وكتاب «فلان الفلاني» يتناول شخصيات عديدة، لا يجمعهم زمن واحد أو مهنة واحدة، لا يقدم سيرة حياة لهم، لكنه يرصد مسارًا مختزلًا وانتقائيًا، عن كل واحد منهم، ليُعيد الكاتب تقديمهم تحت مظلة قصيدة شعرية «الحكاية»، بأسلوب مباشر وغير مباشر، كل بيت من القصيدة، هو عنوان لفصل.

و«فلان الفلانى»، صور قلمية لـ 60 شخصية، يصاحبها 80 بورتريها لفنان البورتريه الشاب عبدالرحمن أبوبكر، تحت مظلة قصيدة واحدة «الحكاية»، وتقديم الكاتب عمر طاهر، والغلاف من تصميم دعاء العدل، رسامة الكاريكاتير.

History