القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تتعهدان باستمرار التعاون في جهود السلام

اتفق رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بارك هان - كي، وقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ جون أكويلينو، اليوم الثلاثاء، على مواصلة التعاون لدعم الجهود المشتركة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذا اللقاء جاء في إطار زيارة أكويلينو لكوريا الجنوبية التي بدأت أمس الأول الأحد، وتستغرق 5 أيام.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان - أن الجانبين اتفقا على استمرار التعاون في الدعم العسكري لجهود حكومتي سول وواشنطن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وإحلال السلام المستدام فيها، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز موقفهم الدفاعي المشترك بناءً على التحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي.

كما أجرى أكويلينو محادثات مع قائد العمليات البحرية في كوريا الجنوبية سيم سيونج سيوب، وناقش الجانبان سبل زيادة تعزيز التعاون بين خدماتهما.

ووصف سيم التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بأنه التحالف الأكثر نجاحًا والأقوى في التاريخ، وتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون بين قواتهما البحرية.

وأشار القائد الأمريكي إلى أهمية التحالف بين واشنطن وسول للسلام والاستقرار الإقليميين، وأكد استمرار العلاقات القوية بينهما.