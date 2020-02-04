الخارجية النمساوية ترحب بتولي الدكتورة والي منصب المدير العام لمكتب «مكافحة الجريمة»

أعربت وزارة الخارجية النمساوية ، عن ترحيبها بتولى الدكتورة غادة والي ، منصب المدير العام لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات ، التابع للأمم المتحدة ومقره العاصمة النمساوية (فيينا).

وأعربت الخارجية النمساوية - في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للدكتورة غادة والي فى مهمتها الدولية الجديدة.

واضاف - البيان - أنه مع وصول والي ، لرئاسة المقر الأوروبي بالأمم المتحدة في (فيينا ) أصبحت جميع مقار الأمم المتحدة خارج المقر الرئيسي في "نيويورك " تحت ادارة ثلاث سيدات : في كل من (فيينا) و(جنيف) و(نيروبي).