كوت ديفوار يضبط كوكايين بـ40 مليون دولار

صادرت السلطات في كوت ديفوار كوكايين بقيمة 40 مليون دولار في أكبر عملية ضبط للمخدرات في البلاد.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن إيف زوجبو جونيور اليوم الثلاثاء "شنت قوات الأمن عملية بحرية لضبط ومصادرة كمية تبلغ 411 كيلوجراما من الكوكايين في أعالي البحار"، مضيفا أن الشحنة يعتقد أنها وصلت من البرازيل قبل نقلها إلى ثلاثة قوارب أصغر، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

يشار إلى أنه في العام الماضي، أدت عملية متعددة الجنسيات إلى تفكيك ما وصفه المحققون باسم "رابط الاسباجيتي"، حيث تم اعتقال ستة إيطاليين وثلاثة إيفواريين ومواطن فرنسي بزعم محاولتهم جعل ساحل العاج منطقة عبور للمخدرات المتجهة إلى أوروبا.