مجلس العلاقات العربية والدولية يؤكد رفضه لخطة السلام الأمريكية

أكد مجلس العلاقات العربية والدولية، رفضه لخطة السلام الأمريكية جملة وتفصيلا، نظرا لعدم تلبيتها الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني، وتدمر مفهوم الشرعية الدولية وحقوق الانسان.

وأضاف المجلس – في بيانه الختامي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه التاسع في الكويت الذي استغرق يومين – أن الصفقة تمثل اعتداء على القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير بحرية، واقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وبما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هاجروا منها.

وأشار إلى أن خطة السلام الأمريكية تمثل تحديا لرأي محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم شرعية الاستيطان، وعدم شرعية ضم القدس المحتلة، وكذلك عدم شرعية جدار الفصل العنصري وضرورة إزالته، مشددا - في الوقت نفسه - على رفضه وإدانته الترتيبات المتضمنة في خطة السلام، والهادفة إلى فرض نظام "جيتوهات"ومعازل ومنظومة أبرتها يد عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، بديلا للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد مجلس العلاقات العربية والدولية - في بيانه - ضرورة انهاء الانقسام في الصف الفلسطيني، داعيا جميع القوى الفلسطينية إلى انهاءه فورا، وتشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل حقوقه الوطنية وحريته وحقه في تقرير المصير والاستقلال الناجز، مؤيدا في الوقت نفسه قرار القيادة الفلسطينية، والموقف الوطني الموحد لكافة القوى الفلسطينية، في رفض خطة السلام الأمريكية وتبعاتها.

وشدد على رفضه الحازم للمس بمكانة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، واصراره على كون القدس عاصمة لا تنازل عنها لدولة فلسطين، داعيا جميع الدول العربية والدول "الصديقة " إلى رفض التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا في الوقت نفسه تأييده لقرار مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي برفض الخطة الأمريكية ـ وعدم التعامل معها، أو التعامل مع الجهود التي تبذلها الادارة الأمريكية لتنفيذها بأى شكل من الأشكال.