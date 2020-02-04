مؤسسة بحثية ألمانية: زيادة عبء العمل يهدد الصحة

أعلنت مؤسسة بحثية ألمانية أن أغلب مجالس العمال اتفقت على أن زيادة عبء العمل بالنسبة للعاملين يؤثر سلبا على صحتهم.

وأوضحت مؤسسة هانز ــ بوكلر الألمانية البحثية أمس الثلاثاء أن ثلاثة أرباع هذه المجالس يرون صلة بين عبء العمل والمتاعب الصحية بين الموظفين.

وللتوصل لهذه النتيجة، قيمت الخبيرة الألمانية المعنية بالوقاية فى العمل إلكه ألرس استطلاعا شمل 2300 ممثل عن عاملين فى ألمانيا يرجع لعام 2018.

وصرح 81% ممن شملهم الاستطلاع أن حجم العمل زاد بشكل واضح فى العامين السابقين فى شركاتهم. وقال 75% تقريبا منهم إن المتطلبات الواقعة على العاملين فيما يتعلق بإنجاز العمل والمهارات المتعددة ارتفعت أيضا. وأوضح نصفهم أن جودة العمل ضعفت بسبب ذلك.

وبحسب أعداد المكتب الاتحادى للإحصاء بألمانيا، أبلغ عاملون بألمانيا عن أيام عطلات مرضية، من 6 إلى 10، فى المتوسط فى عام 2018، علما بأنه تم حساب أيام العطلات المرضية اعتبارا من ثلاثة أيام فصاعدا، ومن ثم فإن العدد الفعلى لأيام العطلات المرضية يزيد على ذلك.

وأظهرت بيانات المكتب الاتحادى للإحصاء أنه كان هناك ارتفاع طفيف فى عدد أيام العطلات المرضية فى الفترة بين 2008 و2016، ثم حدث تراجع.

وبحسب البيانات، زاد عدد أيام العطلات المرضية بقوة خلال الأعوام الماضية بسبب اضطرابات نفسية، وفقا لبيانات التأمين الصحى.